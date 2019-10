Nos primeiros oito meses deste ano, 3.391 acidentes de trânsito, envolvendo motoristas sob a influência de álcool, aconteceram em Minas. A média é de 14 casos por dia. O número é ligeiramente maior do que no mesmo período de 2018, que teve 3.214. Os dados são da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

No último fim de semana, uma grave ocorrência deixou cinco mortos na BR-356, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Um rapaz de 23 anos, flagrado no teste do bafômetro, bateu o carro em que estava num ônibus. O coletivo perdeu o controle e se chocou com uma carreta. Além das vidas perdidas, 25 pessoas ficaram feridas.

Conforme o Hoje em Dia mostrou na edição de ontem, a presença de bêbados ao volante não é rara nas estradas. De janeiro a agosto, mais de 1,7 mil multas foram aplicadas nas rodovias federais.

Ações

Uma das principais ações realizadas para inibir os abusos é a campanha “Sou pela Vida. Dirijo Sem Bebida”, que tem caráter repressivo, mas também “educativo e preventivo”, informa nota enviada pela Sejusp. A medida é realizada pelas polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, Bombeiros, Guarda Municipal e BHTrans.

Semanalmente, as abordagens são traçadas. Além de pontos com grande concentração de bares, a patrulha prioriza locais com mais acidentes envolvendo condutores alcoolizadas. Conforme a secretaria, ações educativas também são feitas, principalmente em datas comemorativas.