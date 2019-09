Após passarem por uma audiência na Justiça em Belo Horizonte por uso de maconha, na última segunda-feira (23), o MC Kevin fez publicações nas redes sociais defendendo a legalização da droga. "Agora meus snaps, minhas redes social agora vai ser em prol da legalização. Natureza. Quer o bagulho, hashtag legalize, esquece, já, agora (sic)”, disse o cantor em um vídeo postado em sua conta na Instagram. O músico e o MC Hariel foram detidos em junho na capital mineira após serem flagrados fumando maconha e haxixe no quarto do hotel em que se hospedaram, antes de um show.

No vídeo publicado, Kevin citou ainda músicos norte-americanos famosos pelo consumo da droga. "O Wiz Khalifa fuma, ele é f#$% né? O Snoop Dogg fuma, ele é o p%$#, ele é o rei do mundo. Eu fumo, sou o nóia da quebrada (sic)", questiona. "Faço música, faço show, tudo na brisa da maconha mesmo. Não faço mal a ninguém. Nunca matei, nunca roubei. Vergonha é roubar. Fumar maconha não é vergonha não", expressou em outro vídeo, em que aparece conversando com a mãe.

A audiência

Quase três meses após a polêmica detenção dos dois MC's, eles voltaram para BH para participar da audiência, ocorrida no Juizado Especial Criminal, no bairro Coração Eucarístico. Durante a sessão, o juiz Flávio Catatone advertiu a dupla e, a pedido da promotora Patrícia Estrela de Oliveira Vasconcelos, suspendeu o processo. Com isso, segundo explicou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), os funkeiros não irão mais responder por este processo.

O crime de uso de drogas, considerado de baixo potencial ofensivo, prevê pagamento de multa, cumprimento de penas alternativas ou advertência, conforme consta no artigo 28 da Lei de Tóxicos. Depois que Kevin Nascimento Bueno e Hariel Bernardo Ribeiro concordaram com a decisão do juiz, o acordo foi homologado com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG).

Carreiras

Aos 21 anos de idade, Kevin Nascimento Bueno tem cinco anos de carreira, acumula mais de 500 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube. Seus maiores sucessos são as músicas "Pra inveja é Tchau", parceria com MC Davi, e "Joga Bola".

Já Ariel Bernardo Ribeiro, o MC Hariel possui um dos hits mais conhecidos do funk. Em 2017, ele lançou, em parceria com MC Don Juan, a canção "A Lei do Retorno". Juntos, os dois possuem a música "Coração na geladeira".

Leia mais:

​MCs Kevin e Hariel são advertidos e têm processo por uso de drogas em BH suspenso

MCs Kevin e Hariel, detidos em BH por uso de maconha, publicam nova música após episódio; confira

MC Kevin e MC Hariel são presos usando drogas em hotel de BH