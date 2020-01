O maior volume de chuva da história da capital mineira provocou estragos em muitas vias da cidade. O cenário de destruição é visto em vários locais, principalmente nas regiões centro-sul e oeste da capital, onde o temporal caiu com maior intensidade na última terça-feira (28).

Belo Horizonte, neste momento, está em reconstrução. Agentes da prefeitura realizam uma força-tarefa para tapar buracos e fazer limpeza do entulho que se acumulou nos últimos dias.

Confira o antes e o dia seguinte da maior chuva da história de BH:

Rua Marília de Dirceu - Lourdes



O rastro de destruição invadiu a Rua Marília de Dirceu, em Lourdes, na região centro-sul de BH. Nesta quinta-feira (30), já é possível ver um cenário mais limpo na área nobre, mas as lojas e restaurantes ainda estão fechados. Além disso, o asfalto novo só será colocado quando terminar o período chuvoso.

Avenida Tereza Cristina - Nova Suíça

Uma cratera se abriu na via, na altura do bairro Nova Suíça, na região oeste da capital. Equipes da prefeitura trabalham em ritmo acelerado para preencher o buraco com pedras e grande quantidade de concreto.

Avenida Silva Lobo - Nova Granada

Os buracos se multiplicaram ao longo da Avenida Silva Lobo. Nessa quarta-feira (29) foi feito um trabalho paliativo em vários pontos da via para dar fluidez no trânsito.

Avenida Arthur Bernardes – Barragem Santa Lúcia

A via ficou cheia de lama, entulho e carros amontoados após o temporal de terça-feira. A limpeza do local também é realizada em ritmo acelerado.

Rua Pedro Laborne Tavares – Estoril