Marília Campos (PT), prefeita de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, usou uma rede social nesta quarta-feira (23) para anunciar o nascimento de um filhote de urubu no jardim que fica no gabinete da chefe do executivo.

Segundo informou a prefeita, o lugar é frequentado por um casal de aves e "tem sido uma distração observar os hábitos dos urubus". "Hoje nasceu o primeiro filhote, de penas claras e bico preto. Estamos aguardando o segundo filhote", comemorou Marília.

No post ela ainda brinca sobre a "paternidade" do bichinho. A mãe fica no jardim o tempo todo, cuidando dos ovos e agora, alimentando o filhote. Estranho é macho. Sumiu!! Fiquei curiosa...será que ele não assume a paternidade?