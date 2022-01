A região Centro-Sul de Belo Horizonte foi a mais atingida pelas chuvas nos primeiros seis dias do ano. Até a manhã desta quinta-feira (6), o local recebeu volume de 129 mm, segundo dados divulgados pela Defesa Civil. Isso representa quase 40% do esperado para todo o mês de janeiro.

Em outras quatro regionais, o volume de água também já ultrapassa os 100 mm, como é o caso das regiões Oeste, Noroeste, Leste e Barreiro.

E as tempestades não darão trégua aos belo-horizontinos. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia na capital mineira deve ser de céu nublado, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A temperatura máxima deve chegar aos 25°C, com mínima de 18°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 80% e 100%.

Veja o acumulado de chuvas até 6h de hoje:

Barreiro - 105 (31,9%)

Centro Sul - 129 (39,2%)

Leste - 114,4 (34,8%)

Nordeste - 87 (26,4%)

Noroeste - 114,6 (34,8%)

Norte - 80 (24,3%)

Oeste - 116,6 (35,4%)

Pampulha - 91,6 (27,8%)

Venda Nova - 80,6 (24,5%)

Média climatológica de janeiro: 329,1 mm

