O isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus obrigou as igrejas a fecharem as portas para evitar aglomerações e muitos templos passaram a transmitir as cerimônias pela internet. Mas, em Itabira, na região Central do Estado, um sacerdote também encontrou outra maneira segura de abençoar os fiéis sem risco de contaminação.

Padre Ueliton Neves da Silva, do Santuário São Geraldo Majela, levou a adoração do Santíssimo para as ruas da cidade de uma forma bem diferente. De cima de um carro, ele circulou por cerca de três horas por alguns bairros da cidade no último domingo (30). “Foi uma forma das pessoas renovarem a fé, a esperança e reanimar as forças para enfrentarem este momento", explica o sacerdote.

Em uma procissão solitária, ele estava na carroceria de um carro, levando o ostensório com o santíssimo sacramento e, em seguida, vinha outro veículo de som com canções religiosas. Os fiéis enfeitaram as casas com velas e flores. Alguns se arriscaram a ficar na porta de casa e outros rezavam das sacadas. Durante a passagem da hóstia consagrada, alguns moradores, em sinal de fé, se ajoelham de dentro de casa mesmo. "As pessoas das janelas de suas casas e prédios aplaudiam e gritavam quando o Santíssimo passava, faziam seu momento de oração recebendo a benção do Senhor. Foi um lindo momento de oração”, completa.