De casa direto para a Igrejinha da Pampulha em um clique. Já está aberto para visitação virtual o primeiro equipamento artístico-cultural on-line de Belo Horizonte. Uma ótima oportunidade para quem quer visitar (ou revisitar) as obras de arquitetura de Oscar Niemeyer e de paisagismo de Burle Marx.

A iniciativa é da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte, a Belotur, e o objetivo é que outros prédios importantes do Conjunto Moderno da Pampulha, tombado pelo Patrimônio Mundial da Unesco, além da Igreja São Francisco de Assis, também passem a estar disponíveis on-line. Entre eles, a Casa do Baile, o Museu de Arte da Pampulha e o Iate Clube.

Instruções

1. Assim que tocar no 'play', a experiência será iniciada. Com o botão esquerdo do mouse pressionado, se estiver no computador, ou com o dedo, se estiver no celular, será possível movimentar todo o espaço apresentado.

2. As setas e o mouse podem ser utilizados para explorar todos os pontos de vista de cada local. O uso do zoom permitirá a visualização ainda mais detalhada. As tags, pequenos círculos distribuídos na tela, trazem informações e curiosidades.

3. No canto superior esquerdo da tela, você encontra a lista de tags de cada prédio e fotos dos destaques. Cada foto leva até um ponto de vista. Para voltar à visão aérea, é só clicar no canto superior direito. Para ver todo o espaço 3D, clique no ícone no canto inferior direito.