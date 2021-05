Um jovem de 18 anos foi preso após roubar um carro e uma moto em Belo Horizonte e ser perseguido pela Polícia Militar (PM). Os crimes ocorreram na noite de segunda-feira (17), nos bairros Salgado Filho e Buritis, região Oeste da capital mineira.

No primeiro roubo, conforme informou a PM, o jovem e um comparsa abordaram um motorista, o ameaçaram com uma arma de fogo e levaram o veículo. Em seguida, eles abandonaram o carro em uma via e furtaram duas motos que estavam paradas próximas a uma padaria, fugindo do local.

Após acionada, a Polícia Militar realizou rastreamento e localizou os suspeitos. Houve perseguição e a dupla se separou. Um deles, o jovem de 18 anos, foi perseguido até o bairro Cinquentenário, ainda na região Oeste, nas proximidades da avenida Tereza Cristina.

Em determinado momento da perseguição, o suspeito entra em uma rua sem saída, que termina em uma escadaria para pedestres e que dá acesso à avenida. Numa tentativa de fuga cinematográfica, ele acelera a motocicleta e salta sobre a escadaria, mas cai no no asfalto. A viatura da PM, que o perseguia, ficou presa no local (veja vídeo acima).

O suspeito foi socorrido em estado grave para o Hospital João XXIII. O comparsa dele fugiu e ainda não foi localizado. O carro roubado foi recuperado pela PM.

