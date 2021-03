Minas Gerais registrou mais uma morte de bebê menor de 1 ano em decorrência da Covid-19. Até a manhã desta quarta-feira (24), 18 crianças desta faixa etária já perderam a vida por complicações da doença no território. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). O levantamento não informa a idade exata do paciente, assim como a cidade do registro.

Desde a última quinta-feira (18), quatro mortes de bebês foram confirmadas, sendo uma no mesmo dia, outra na sexta-feira passada (19), a terceira na segunda (22) e a última no levantamento de hoje.

Também nesta manhã, o Estado registrou recordes no número de mortes e casos notificados nas últimas 24 horas. Foram 13.796 novas confirmações de contaminados e 374 óbitos ocasionados pela doença.

Com os dados desta quarta, o Estado chega a marca de 22.497 vida perdidas desde o início da pandemia, em março do ano passado. Em relação ao número de casos confirmados, são, ao todo, 1.053.994 notificações do novo coronavírus. Já os recuperados da enfermidade somam 950.942. O boletim aponta ainda que 80.555 pacientes estão em observação, internados ou em isolamento social.

