O prefeito de Barbacena, Carlos Du (MDB), foi internado com Covid-19, em Ekaterinburg, na Rússia. A confirmação foi divulgada pela prefeitura no sábado (10).

Carlos Du estava em visita ao país, junto com integrantes do comitê do Fórum Internacional dos Municípios dos Países Brics (IMBRICS). A razão da viagem era para atrair negócios para o município. Ainda segundo o comunicado, outros participantes da comitiva também testaram positivo para o novo coronavírus.

A assessoria do prefeito afirma que o quadro de saúde é estável e que ele foi internado para se manter em isolamento. O chefe do executivo de Barbacena embarcou para a Rússia no dia 2 de julho. Ele chegou a ter encontros em Moscou, quando teve diagnóstico positivo para o Covid-19.