Em visita a Frutal, no Triângulo Mineiro, nesta sexta-feira (14), o governador Romeu Zema (Novo) defendeu a prioridade dos professores contra a contra a Covid-19.

“Temos cobrado do Ministério da Saúde prioridade para os professores, porque sabemos que essas categorias que têm contato direto com as pessoas precisam estar imunizadas”, afirmou Zema.

Em 9 de abril, um ofício assinado pelo governador Romeu Zema e pelos secretários de Estado de Saúde, Fábio Baccheretti, e de Educação, Julia Sant’Anna, foi enviado ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, pedindo que a comunidade escolar seja priorizada no Plano Nacional de Imunização (PNI).

Segundo o governo, o documento explica a importância da inclusão da categoria e demais trabalhadores da Educação como prioridade na imunização para que seja possível a volta gradual das aulas presenciais.

As escolas públicas estaduais estão de portas fechadas há mais de um ano. A retomada das atividades presenciais, que tinha sido autorizada pelo governador Romeu Zema em setembro do ano passado, foi suspensa por determinação Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG).

Na decisão, o desembargador Bitencourt Marcondes solicitou a apresentação de um plano comprovando a adoção das medidas previstas no protocolo sanitário da Secretaria de Estado da Saúde, além do fornecimento de máscaras e EPI’s para os servidores, máscaras para os alunos e aplicação de questionário diário sobre sinais e sintomas de alunos e servidores em modelo criado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Minas Gerais recebeu nesta sexta, a 20ª remessa com mais 101.600 doses de Coronavac enviadas pelo Ministério da Saúde. Segundo o governo, as doses serão destinadas à aplicação da segunda dose, inclusive em pessoas que estão com o reforço vacinal atrasado.

Nessa quinta-feira (13) 630.550 vacinas, sendo 422 mil da AstraZeneca e 207 mil da que é produzida pelo laboratório chinês SinoVac também foram entregues ao estado.

Até o momento o momento, o Ministério da Saúde disponibilizou 8,7 milhões de vacinas para o território mineiro, sendo 8.119.751 já distribuídas aos municípios.

A segunda dose da vacina contra a Covid-19 já foi aplicada em 2 milhões de pessoas, conforme boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nesta sexta-feira (14). á a primeira dose do imunizante já foi administrada em 3,9 milhões de mineiros. Para todo o Estado, o Ministério da Saúde disponibilizou 8,1 milhões de imunizantes.

Visita

Em Frutal, Zema se reuniu educadores, diretores, especialistas e professores. Uma das visitas foi feita na Escola Estadual Maestro Josino de Oliveira, uma das seis unidades contempladas no município pelo programa Mãos à Obra, que está reformando, ao todo, 1.028 escolas estaduais em todas as regiões mineiras. O investimento previsto nas quatro etapas do projeto é de R$ 232 milhões. As unidades são escolhidas por critérios técnicos de urgência e criticidade. São obras emergenciais, como construção de muros, reforma de telhados, banheiros, cozinha, refeitórios, rede elétrica, reforço estrutural de salas de aula, substituição de portas e reforma geral de instalações, que visam dar mais conforto e segurança a alunos e profissionais.

O governador também se reuniu com prefeitos da região para ouvir demandas e apresentar os projetos.