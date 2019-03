O dono de um bar em Pouso Alegre, no Sul de Minas, é procurado pela Polícia Militar (PM) após atropelar dois ex-funcionários. O crime aconteceu nessa terça-feira (19) logo após os três saírem de uma audiência trabalhista no fórum da cidade.

Segundo a PM, um cozinheiro de 30 anos e um motoboy de 35 anos saíram em uma moto depois da audiência e, ao pararem em um cruzamento no bairro Jardim Noronha, o ex-chefe, de 28 anos, que seguia atrás em um Fiat Punto preto, jogou o carro pra cima das vítimas, chegando a arrastar a moto e fazendo com que os funcionários fossem jogados no chão.

Após isso, ele fugiu e deixou cair a placa dianteira de seu veículo no chão. As vítimas tiveram ferimentos generalizados e foram levadas para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio. Com a placa em mãos, a Polícia Militar localizou o endereço atrelado à ela, um bar que funciona 24 horas, mas que estava fechado quando os militares foram até lá. Até esta quarta (20), o homem ainda não havia sido localizado.

