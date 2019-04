Se você tem entre 18 e 27 anos e algum interesse em fazer trabalho voluntário no exterior, preste atenção nesta dica. Uma parceria entre o AFS Intercultura Brasil e o AFS Intercultura Alemanha vai selecionar seis jovens para participar da sétima edição do programa de bolsas parciais de trabalho voluntário, com início para março de 2020 e duração de um ano na Alemanha.

Além de estar nessa faixa etária, o candidato precisa ser brasileiro e residir no Brasil; ter conhecimento do idioma alemão, mínimo nível A2 completo antes do embarque; não ter o alemão como língua materna; comprometimento com o estudo do idioma durante a estadia no país; apresentar carta motivacional em alemão e ter ensino médio completo.

Vão ser considerados ainda diferencial quem é universitário ou recém-formado com alguma experiência profissional e já ter participado de trabalhos voluntários no Brasil.

A inscrição é gratuita e pode ser feita até 19 de maio no formulário on-line.

O Weltwaerts Sul-Norte é um programa de desenvolvimento do trabalho voluntário na Alemanha, criado pelo Ministério Federal para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (BMZ). Na Alemanha, o trabalho voluntário é regularizado e fiscalizado por um órgão do governo. Desde 2015 o AFS Intercultura Alemanha é parceiro do governo no recrutamento de jovens motivados e comprometidos.

Sobre o AFS

Com sede em Nova Iorque, presente em mais de 50 países e 105 anos de existência, o AFS é a mais antiga organização de intercâmbios para jovens no mundo. O AFS Brasil existe desde 1956 e já enviou e recebeu cerca de 14 mil intercambistas, em parceria com cerca de 3 mil escolas. Hoje, conta com quase mil voluntários que formam uma rede de atuação em mais de 100 cidades do Brasil onde possibilitam a realização de programas e desenvolvem as atividades que apoiam as experiências interculturais de todos os envolvidos.