A Liq, empresa de tecnologia para consumo localizada no Prado, na região Oeste da capital, está com 64 vagas abertas na cidade. As oportunidades são para os cargos de promotor júnior, especializado e pleno, além de atendente júnior e assistente de operações. A remuneração não foi divulgada.

Para concorrer às vagas, é necessário ter ensino médio completo e mais de 18 anos. Para os cargos de promotor júnior e pleno, exige-se experiência com vendas. Já a posição de promotor especializado, além desses requisitos, requere que o candidato possua veículo próprio e carteira de motorista na categoria B.

Já a vaga destinada para assistente de operações contará com um processo interno e, para se candidatar, é preciso ser colaborador da empresa há mais de seis meses.

De acordo com a Liq, além da possibilidade de crescimento interno, é ofertado salário compatível com o mercado para uma jornada de trabalho de 180 horas mensais, com os seguintes benefícios: assistência médica, assistência odontológica, auxílio-creche, seguro de vida, auxílio-funeral, vale-refeição, vale-transporte e descontos em faculdades.

Como participar

Os candidatos interessados devem enviar o currículo para os e-mails: cbtrindade@liq.com.br e mmrsantos@liq.com.br. As inscrições estão abertas e as contratações serão feitas, segundo a empresa, ao longo do mês de maio.

A empresa

Com cerca de 30 mil colaboradores e 16 unidades espalhadas em 10 estados do Brasil, a companhia atua com o objetivo de aproximar as marcas de seus consumidores. A empresa afirma fomentar a diversidade e ter como um dos seus principais pilares a inclusão social.