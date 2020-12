Minas Gerais tem cerca de 5 mil empresas no setor de Tecnologia e Inovação, que geram 33 mil empregos diretos e faturam anualmente R$ 2,3 bilhões, se firmando com um dos mais importantes Estados do Brasil nesta área.

A atividade conta com um forte ecossistema como os pólos do Vale da Eletrônica, em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, e do São Pedro Valley, em Belo Horizonte, além de entidades representativas do setor, como a Sociedade Mineira de Software (Fumsoft), Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (ASSESPRO/MG), Associação dos Usuários de Tecnologia (SUCESU MINAS) e hubs de inovação como o Fiemg Lab, que engloba startups industriais de Minas, do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), entidade da Federação das Indústrias de Minas Gerais.

Com um ambiente propício, uma empresa mineira desenvolveu o projeto Inspirar e tem auxiliado milhares de pessoas em Minas com a fabricação de ventiladores pulmonares usados em mais de 380 unidades de saúde do Estado. É sobre este cenário que o diretor de Marketing e Mercado da Tacom e sócio do Projeto Inspirar, Marco Antônio Tonussi Rodrigues, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila, nesta segunda (7), às 17:30, no Hoje em Dia Ao Vivo. A live é transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.