Passar por um processo seletivo para conseguir uma vaga de emprego é estressante, principalmente, na hora de enfrentar a entrevista. A administradora de empresa, especialista em Recursos Humanos e coordenadora dos cursos de Gestão e Administração das Faculdades Promove, Andrea Arnaut, explica que ter uma boa desenvoltura na frente do recrutador e tranquilidade são fundamentais para o candidato, já que a entrevista é decisiva na escolha do profissional mais adequado para cada vaga.

Andrea Arnaut explica que, hoje, as empresas estão à procura de profissionais generalistas, e, por isso, os candidatos devem se capacitar com frequência, demonstrar autoconhecimento e habilidades comportamentais para interagir com a equipe e realizar diferentes tarefas.

Motivação, criatividade, equilíbrio emocional, ética também são pontos avaliados durante uma entrevista de emprego. São essas habilidades, conhecidas como soft skills, que fazem a diferença na hora da contratação, já que farão parte da rotina do candidato que for aprovado no processo seletivo, complementa a especialista em Recursos Humanos.

Acompanhe a entrevista na íntegra.