Quase 14 mil pessoas tiveram de abandonar suas casas por causa das fortes chuvas dos últimos dias em Minas Gerais, segundo a Defesa Civil. E, além dos danos às moradias, as tempestades também provocam outro problema grave: a falta de energia elétrica.

Em São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, na Região Metropolitana de BH, quedas de poste e de árvores provocaram o rompimento de condutores. Segundo moradores da comunidade, até o posto de saúde ficou sem energia elétrica e foi fechado, comprometendo o atendimento à população.

A Cemig informa que equipes da companhia atuam em Macacos, como o distrito é conhecido, executando o serviço de recomposição da rede e realizando manobras para religamento do circuito. A previsão é de que a energia seja restabelecida aos clientes afetados ainda na noite desta terça-feira (11). A empresa explica que houve dificuldade de acesso aos locais das ocorrências devido a alagamentos e queda de barreiras.

Em Betim, no bairro Bandeirinhas, na região conhecida como Gorduras, moradores estão sem luz há três dias. E, segundo a Cemig, as equipes não conseguem chegar o local para fazer os reparos, por causa do alagamento ocasionado pelas fortes chuvas que atingiram a região. Ainda de acordo com a companhia, técnicos vêm fazendo tentativas diárias de acessar o local para providenciar o restabelecimento da energia elétrica.

O gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Cemig, João José Magalhães Soares, alerta que é preciso redobrar os cuidados no período de chuva. Ao deixar a casa por causa das enchentes, é importante desligar os disjuntores e também retirar os equipamentos das tomadas. Para evitar danos aos equipamentos, é aconselhável ainda que eles sejam depositados em locais mais altos, para que não fiquem molhados no caso de inundação.

Ao retornar para a residência que foi alagada, os moradores precisam verificar se a energia está desligada. De acordo com João José Magalhães Soares, é fundamental realizar uma vistoria nas instalações elétricas, antes de ligar a energia. “A água pode entrar na tubulação elétrica e, por isso, a população precisa contratar um eletricista experiente para realizar essa vistoria, tanto nas instalações quanto nos equipamentos”, alerta.

No caso de queda de árvores em vias públicas, que podem atingir a rede elétrica, fios elétricos possivelmente energizados podem ficar escondidos entre as folhas e causar acidentes graves. Neste caso, a dica é acionar os Bombeiros.

Confira outras dicas para evitar acidentes com a rede elétrica, no caso de alagamentos:

Não encoste em postes ou estruturas elétricas para se proteger das inundações

Nunca toque em aparelhos elétricos com as mãos ou os pés úmidos

Não tente desligar ou religar energia da rede elétrica da Cemig por conta própria

Não tente carregar aparelhos móveis como celulares em locais úmidos

Se houver a necessidade de utilizar o telefone durante as tempestades, a melhor opção é o aparelho sem fio ou o celular, desde que o mesmo não esteja conectado na tomada

Evite a permanência em lajes altas ou locais descampados, ​pois o mais comum é que as descargas atmosféricas caiam em locais mais altos

Jamais se abrigue embaixo de árvores e evite o uso do chuveiro elétrico

Tampas de caixas d’água, telhas, totens e quaisquer outros materiais que podem ser levados com o vento devem ser bem afixados para impedir que atinjam pessoas, veículos e também as redes elétricas

É importante acompanhar a previsão meteorológica e, em caso de tempestades, evitar sair de casa

