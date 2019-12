Foi localizado, na tarde deste sábado (14), um corpo que pode ser o do homem que desapareceu após o carro em que ele estava ser arrastado pela correnteza durante um temporal que atingiu a cidade de Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de sexta-feira (13).

De acordo com as informações iniciais repassadas pelo tenente do Corpo de Bombeiros Gabriel Fraguas, o corpo foi encontrado às margens de um rio, em uma fazenda em Ibirité. "Ainda é preciso aguardar que a vítima seja identificada no Instituto Médico-Legal (IML) para confirmar que se trata da pessoa que estava desaparecida", explicou o militar.



O carro do homem que desapareceu foi localizado durante a madrugada, às margens do rio O carro do homem que desapareceu foi localizado durante a madrugada, às margens do rio

Ele não soube precisar a que distância do local do desaparecimento estava o corpo encontrado. O acidente aconteceu durante um forte temporal e, segundo testemunhas, a vítima estava no teto de um carro na avenida Sanitária, no bairro Palmares, quando o veículo foi levado pela água.

Durante a madrugada, o veículo em que ele estava, um Renault Sandero, foi localizado, porém, o motorista não estava nele. Por volta das 8h deste sábado, os trabalhos foram reiniciados e, agora, os bombeiros contaram inclusive com o auxílio de um drone para tentar localizar a vítima.

Vídeos compartilhados por moradores mostram a forte enxurrada na cidade. A força da água arrastou vários carros e algumas ruas ficaram alagadas. O número de vítimas ainda está sendo contabilizado pela Defesa Civil da cidade.

Assista aos vídeos:

De acordo com a Defesa Civil Estadual, até o momento, três municípios decretaram situação de emergência por causa da chuva. São eles: Santa Rita do Sapucaí, Itabirito, Viçosa, Ninheira, Rio Acima, Córrego Novo, Paula Cândido, Rio Pardo de Minas, Tamumirim, Pingo D'Água, Muriaé, Reduto e Engenheiro Caldas.

Leia mais:

Temporal alaga ruas em Ibirité, na Grande BH​

Bombeiros usam drone para tentar localizar homem desaparecido após temporal em Ibirité

Vídeo mostra faixa de pedestres sendo carregada pela enxurrada durante chuva em Uberlândia; assista

Confira outras fotos: