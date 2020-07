Aproximadamente 60 pessoas que participavam de um encontro de carros rebaixados e de um racha - corrida ilegal de veículos - foram repreendidos pela Guarda Municipal em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte na noite de terça-feira (14).

Conforme a corporação, o evento acontecia no bairro Europa quando foi interrompido. No local, os agentes encontraram 30 veículos. Os condutores que estavam com a documentação irregular dos veículos foram autuados. A maioria não usava máscara de proteção para barrar o contágio da Covid-19.

Bloqueio

O encontro foi descoberto após denúncia anônima e, antes de chegar ao endereço do racha, os guardas e policiais militares fizeram bloqueios na região. Após registrar a ocorrência, todos os populares foram dispersados.

Funk

No último domingo (12), dois bailes funk também foram fechados no município. As festas reuniam mais de 450 pessoas. Desde o início da pandemia, em março, a Guarda Civil de Contagem atendeu 18.884 ocorrências, sendo 10.644 ações preventivas, 5.368 estabelecimentos fechados e 2.581 intervenções em aglomerações de pessoas.

No total, 270 multas foram aplicadas e 21 pessoas presas.

Leia mais:

Escolas particulares discutem diretrizes sanitárias, mas assunto divide os pais

Prefeito e empresários discutem hoje reabertura alternada do comércio em BH

Grande BH. De acordo com a corporação, a maioria não usava máscara de proteção para barrar o contágio da Covid-19.