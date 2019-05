O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2019 tem 5.095.308 inscritos confirmados, de acordo com balanço do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mais de 6,3 milhões fizeram o cadastro no concurso, mas 20% não pagaram a taxa de R$ 85.

O número caiu em relação a 2018 (5,5 milhões) e é o menor desde 2012. Essa não é, no entanto, a primeira queda. A redução ocorre desde 2017. Em 2016, foram 8,6 milhões de confirmados. Naquele ano, o exame deixou de certificar o ensino médio. Até então, os participantes podiam fazer a prova e, mediante uma nota mínima, obter o diploma da etapa de ensino.

O teste deste ano também apresentou o menor número de isenções, pelo menos desde 2014, 2,9 milhões (58%); e o maior de pagantes, 2,1 milhões (41%).

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), as confirmações estão mais próximas da quantidade de participantes que comparecem às provas: 4,2 milhões em 2018.

“Isso confirma o sucesso das mudanças adotadas pelo MEC e pelo Inep desde 2016 para promover a inscrição consciente e evitar abstenções e desperdício da verba pública”, diz a pasta.

O Enem do ano passado teve a menor taxa de ausência desde que adotou o formato atual. Em 2018, 26% dos inscritos confirmados faltaram às provas, gerando prejuízo de R$ 121 milhões.

Dos candidatos ao Enem com insrições confirmadas, 59% são mulheres

Perfil

As mulheres, 59,5% dos confirmados, e os negros (46,4% se autodeclararam pardos e 12,7%, pretos) são maioria entre os candidatos deste ano. Sobre a faixa etária, 26% têm de 21 a 30 anos, 17% têm 17 e 15,%, 18.

Os egressos, que já se formaram em anos anteriores, representam 58%. E os treineiros, participantes que não vão concluir a educação básica neste ano, são 12% dos inscritos.

O Enem oferece três tipos de atendimento – especializado, específico e por nome social –, e 15 recursos de acessibilidade. Justificando a necessidade, o participante pode solicitar mais de um atendimento e mais de um recurso de acessibilidade.

As provas serão aplicadas em dois domingos, em 3 e 10 de novembro. Quem já concluiu o ensino médio ou vai finalizar o aprendizado neste ano pode usar as notas do Enem para se inscrever no Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que oferece vagas em instituições públicas de ensino superior, no Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, ou no Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

*Com Agência Brasil