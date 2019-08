Cinco pessoas ficaram feridas na tarde desta segunda-feira (26) em um engavetamento que envolveu cinco veículos - sendo três deles veículos pesados - ocorrido no Anel Rodoviário, na altura do bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte. Há somente uma pista liberada no sentido Rio de Janeiro da via, o que causa um longo congestionamento no local.

A batida aconteceu na altura do km 12 da rodovia, segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), envolvendo uma carreta, dois caminhões, uma van e um carro de passeio. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado até o local, uma vez que as informações iniciais davam conta que uma das vítimas estaria presa às ferragens, o que acabou não se confirmando.

Entre os cinco feridos, conforme o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma mulher de 46 anos, que estava consciente e sofreu várias escoriações pelo corpo, foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. Além dela, também tiveram alguns ferimentos uma mulher de 27 anos e três homens, de 27, 35 e 52 anos. Os quatro não quiseram ser encaminhados para o hospital.

Militares dos bombeiros atuaram no local com aplicação de serragem, uma vez que houve derramamento de óleo na pista.

Trânsito

Ainda de acordo com a PMRv, há um grande congestionamento no local, já que apenas uma pista está liberada no sentido Rio de Janeiro. Entretanto, apesar de o acidente não ter interferido no sentido Espírito Santo do Anel, os motoristas já começam a enfrentar lentidão devido a curiosos que reduzem a velocidade para ver o que aconteceu.



