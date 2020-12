Nove pessoas ficaram feridas durante um engavetamento, envolvendo duas carretas e um ônibus, na BR-381, altura do km 224, na zona rural de Belo Oriente. A ocorrência foi registrada na madrugada desta quinta-feira (31).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, o acidente ocorreu após o motorista de um dos veículos, um caminhão tanque que estava vazio, reduzir a velocidade e ultrapassar um outro caminhão, que estava parado no acostamento e não foi atingido.

Neste momento, um caminhão baú, que estava atrás do primeiro veículo, reduziu a velocidade e foi surpreendido com um choque na traseira pelo ônibus de passeio, que não conseguiu frear. Com a batida, os três veículos foram engavetados.

O motorista do caminhão baú e o condutor do ônibus ficaram presos às ferragens, mas conscientes e orientados. Eles foram socorridos e levados ao Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, com cortes na testa e escoriações nos membros inferiores.

O ônibus, que iniciou a viagem do município de Malacacheta com destino final a Nova Serrana, transportava 48 passageiros. Segundo os militares, após análise, foi constatado que nenhum passageiro teve lesões graves. Sete pessoas tiveram ferimentos leves.

