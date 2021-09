Um pessoa morreu e outras oito ficaram feridas após um engavetamento envolvendo sete caminhões e três carros na BR-365, entre Uberlândia e Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro, na manhã desta sexta-feira (17).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as colisões ocorreram na altura do km 671 da rodovia, onde a visibilidade está prejudicada pela fumaça de queimadas que atingem a região. Não se sabe ainda se foi isso que provocou o acidente.

A corporação não informou idade e sexo da vítima que morreu no local. Dos oito feridos, três foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde de Monte Alegre e Tupaciguara, na mesma região, com ferimentos leves.

16h30 - Monte Alegre de Minas, na BR 365, km 670, acidente grave interdita totalmente rodovia sentido Ituiutaba, sem previsão de liberação. Pista sentido Uberlândia liberada. — PRF MINAS GERAIS (@prf_mg) September 17, 2021

Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Pronto-Socorro de Uberlândia. Outras duas recusaram atendimento médico. Por fim, um homem, de 60 anos, foi retirado consciente das ferragens de um veículo. Ele foi conduzido pela aeronave Arcanjo dos Bombeiros ao Hospital das Clínicas de Uberlândia com uma fratura exposta de tíbia e fíbula direita.

Trânsito parado

Segundo a atualização mais recente da Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais (PRF-MG), a BR-356 foi totalmente interditada no sentido Ituiutaba, no Triângulo, nesta tarde. Não há previsão de liberação do trecho. Já a pista no sentido Uberlândia está liberada.

