Duas pessoas ficaram levemente feridas, na manhã deste domingo (7), após um engavetamento com seis veículos no Anel Rodoviário, na altura do bairro Engenho Nogueira, na região da Pampulha, em Belo Horizonte. As fotos do acidente impressionam, já que um dos veículos acabou parando em cima de outro.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a batida aconteceu por volta das 11h na altura do km 470 da rodovia, no sentido Rio de Janeiro. Além dos seis carros que se envolveram na batida, um carretinha de um deles também ficou danificada.

As duas vítimas, um homem e uma mulher de idade não precisadas pela corporação, foram socorridas. A PMRv não soube dizer para quais unidades de saúde os feridos foram levados.

O trânsito chegou a ficar complicado no local, mas todas as pistas foram liberadas antes de meio-dia e a situação já está normalizada no local.

Leia mais:

Condutor embriagado provoca acidente envolvendo mais dois veículos

Engavetamento no Anel Rodoviário complica trânsito na região da Pampulha

Carga d'água invade apartamentos e arrasta 31 carros em Contagem