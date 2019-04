Um engavetamento na BR-040, no acesso ao Anel Rodoviário de Belo Horizonte, deixou uma pessoa ferida e complicou o trânsito na altura do bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte, no fim da tarde e noite desta quinta-feira (11).

O acidente foi no Km 532, no sentido Belo Horizonte, e envolveu uma carreta, um caminhão e um carro, que ficou prensado entre os dois veículos de carga.

Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, o motorista do caminhão alegou que foi fechado e precisou frear de repente. Já os condutores do veículo de passeio e da carreta, que vinham logo atrás, não conseguiram parar provocando a colisão.

Os bombeiros trabalharam mais de duas horas no resgate da vítima que estava no carro. Ela foi levada para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

A pista no sentido BH ficou interditada até o início da noite e o congestionamento chegou a 6 km. Houve também muita lentidão para quem seguia pelo Anel Rodoviário no sentido Sete Lagoas.

A trânsito foi totalmente liberado às 21h.