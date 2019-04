Um engavetamento deixa o trânsito lento no Anel Rodoviário na manhã desta sexta-feira (5). O acidente, envolvendo um caminhão, uma carreta e um Fiat Palio, aconteceu na altura do KM 472 no sentido Vitória, altura do bairro Engenho Nogueira, região da Pampulha. Ninguém ficou ferido.

Duas pistas neste sentido precisaram ser interditadas para a realização dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, que precisou colocar serragem na pista devido a um vazamento de óleo. A ação serve para conter os riscos de derrapagem. Uma pista no sentido Rio de Janeiro também chegou a ser interditada causando o afunilamento do tráfego neste sentido.

O trânsito segue lento no local já que os veículos que se acidentaram continuam na pista aguardando reboque, segundo a BHTrans.

