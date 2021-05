Duas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) de Belo Horizonte estão com atividades presenciais totalmente interrompidas e uma terceira Umei paralisou parcialmente as aulas devido à confirmação de casos de Covid-19 entre profissionais da rede. As informações são do Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte (Sindi-Rede). Em nota, a prefeitura informou que não há casos de contágio nas escolas e que as aulas seguem conforme calendário, mas afirmou que três servidores da unidade Pilar Olhos D’Água foram afastados con sintomas. Veja nota no fim da reportagem.

De acordo com a entidade, os casos ocorreram na Umei Pilar Olhos D'Água, na região Oeste de BH, local que precisou parar o ensino infantil por 14 dias; e na Umei Piratininga, em Venda Nova, onde a suspensão das aulas terá duração de 7 dias e deverá ser retomada já na próxima semana.

Na Umei Professora Marta Nair Monteiro, no Morro do Papagaio, na região Centro-Sul, a descontinuidade foi sustentada apenas para a bolha de alunos que era de responsabilidade da professora contaminada. As bolhas são pequenos agrupamentos com professores e número reduzido de alunos, com a finalidade de diminuir o contato entre educadores e estudantes.

As aulas com a presença de crianças de até 5 anos, o que corresponde à primeira fase da retomada do ensino em BH, ocorreu na última segunda-feira (3). No entanto, professores e demais profissionais precisaram voltar a frequentar as unidades escolares uma semana antes, para preparação e adaptação aos protocolos de segurança contra a Covid-19.

Para a diretora do Sindi-Rede, Cláudia Lopes, as queixas de contágio dos trabalhadores da rede municipal tiveram início juntamente com o retorno deles em 26 de abril. A entidade acompanha a situação. "Já recebemos cerca de 11 denúncias de Emeis que relataram casos de Covid ao longo desse período, de reabertura presencial", contou Cláudia. Dessas denúncias, apenas três foram confirmadas pelo sindicato.

"A gente tem falado que as escolas não têm condição de funcionar no pior momento da pandemia. A PBH propõe bolhas, mas já vimos furos nessas bolhas, com professores que atendem três bolhas num dia, fora as dobras que são oferecidas a eles e os profissionais que também atuam na rede particular", afirmou.

Para tornar a situação ainda mais desafiante, Cláudia afirma que a prefeitura tem se negado a permitir que os professores que aderiram à greve sanitária possam realizar o trabalho remoto. "Muitas famílias que optaram por não mandar os filhos para o ensino presencial, por medo, estão tendo o atendimento [remoto] comprometido", declarou. O protesto do Sindi-Rede teve início na segunda-feira (3). A adesão ao manifesto é de pouco mais de 10% das escolas segundo a PBH; e de 70%, conforme o sindicato.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio das secretarias municipais de Educação e de Saúde, informou que, até o momento, não há casos de contágio nas escolas após a volta às aulas presenciais. Segundo a administração municipal, profissionais que estão com sintomas compatíveis com a Covid-19, nos últimos 14 dias antes do retorno, estão sendo encaminhados para testagem e afastados até o resultado dos exames.

"No caso da EMEI Pilar Olhos D’água, três servidores de apoio e administração apresentaram sintomas de Covid-19. A Secretaria Municipal de Saúde está ciente da situação e afastou os profissionais até a realização do teste e resultado. É importante esclarecer que o caso segue sendo acompanhado, assim com a adoção de medidas preventivas no local. As aulas seguem conforme calendário da Secretaria Municipal de Educação", declarou.

