As vagas remanescentes para escolas da rede pública estadual de Minas Gerais, que oferecem o Ensino Médio de Tempo Integral (EMTI), estarão disponíveis a partir de 25 de fevereiro. Em 2021, 399 escolas oferecem a modalidade, que está sendo expandida pelo Governo de Minas

As inscrições podem ser feitas na página da SES.



Segundo a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG), essas escolas contam com ações mais focadas no projeto de vida dos jovens e no protagonismo juvenil. "Além do aprofundamento acadêmico, o principal objetivo é dar ao estudante instrumentos para que ele possa pensar, planejar e se preparar para alcançar o que quer para seu futuro".

Do total das instituições, 66 oferecem oferecem cursos técnicos. Em todo o estado, são 15 opções de formação: Açúcar e Álcool; Agroecologia; Agronegócio; Agropecuária; Celulose e Papel; Desenvolvimento Cultural; Desenvolvimento de Sistemas; Eletroeletrônica; Eletrônica; Informática; Logística; Mecânica; Química; Segurança do Trabalho; e Transações Imobiliárias.

O Governo de Minas está expandindo o número de escolas que oferecem o EMTI na rede pública estadual. Em 2019, 78 unidades disponibilizaram a modalidade. Em 2020, com a expansão, o número subiu para 274. Já em 2021, são 399 escolas de EMTI, distribuídas nas 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs), totalizando mais de 67 mil vagas.