Mais de 85% das graduações das faculdades Promove e Kennedy tiveram desempenho “muito bom” ou “excelente” no Conceito Preliminar dos Cursos (CPC), que integra o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). As notas foram informadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Gastronomia obteve nota 4 na avaliação nacional; aulas práticas reforçam o aprendizado dos alunos

Calculado anualmente, o IGC é um indicador de qualidade do ensino superior. Já o CPC tem como base a nota no Exame Nacional dos Estudantes (Enade). Em ambos, a pontuação varia de 1 a 5. Dentre as formações com nota máxima estão as de Logística e Gestão de Recursos Humanos, do Promove.

Diretor acadêmico das faculdades, Natanael Aleva diz que o resultado comprova o empenho da instituição para garantir um aprendizado diferenciado aos alunos. Segundo ele, “100% dos cursos da Kennedy e do Promove têm qualidade comprovada pelos indicadores do Inep”.

Destaca ainda que, dentre as 14 graduações avaliadas, nenhuma obteve nota inferior a 3. “Avançamos no conceito muito bom e excelente. A tendência é atingir a escala máxima em todas as graduações”, frisou o gestor.

Primor

As faculdades Kennedy e Promove desenvolvem, ao longo de todo o ano, diversas atividades para o progresso dos docentes e discentes. “Temos uma equipe de professores que trabalha de forma conjunta. E o resultado do CPC comprova que estamos no caminho certo”, afirma o coordenador de extensão Kleber Lorenzini.

Direito também ficou com desempenho “muito bom” no CPC; no curso, alunos fazem atendimentos à população

O gestor diz que um diferencial que reflete no bom desempenho no Inep é que os alunos praticam todos os conhecimentos adquiridos em sala de aula. “Eles treinam e levam os saberes para a comunidade. E quanto mais treinam, melhores ficam. É isso que buscamos sempre, uma metodologia ativa”.

Avançamos no conceito muito bom e excelente. A tendência é atingir a escala máxima em todas as graduações” Natanael Aleva, diretor Acadêmico das Faculdades Promove e Kennedy

Índice geral

No IGC, as faculdades atingiram o índice “muito bom”. “Representa o grau máximo de desempenho de uma instituição, pois é um somatório dos conceitos de todos os cursos. Nesse sentido, Promove e Kennedy se posicionam como grandes forças da educação no mercado da Grande BH”, analisa o doutor em gestão do conhecimento e coordenador do Núcleo de Avaliação, Qualidade e Estratégia (Naque), Armando Sérgio de Aguiar Filho.

