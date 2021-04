Começam amanhã as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Nesse primeiro processo seletivo de 2021, o Ministério da Educação (MEC) deve disponibilizar mais de 200 mil vagas em 5,6 mil cursos. O cadastro precisa ser feito até sexta-feira.

Os dados, no entanto, ainda são preliminares, pois podem ser alterados pelas instituições que aderiram a essa edição até o fim desta segunda-feira. Ao todo, há graduações disponíveis em 110 instituições públicas de educação superior.

O resultado com a lista dos aprovados está previsto para ser divulgado em 13 de abril. A consulta das vagas ficará disponível no site sisu.mec.gov.br até o fim do processo seletivo. O estudante pode visualizar as vagas ofertadas por modalidade de concorrência, cursos e turnos, instituições e localização.



Também será possível acessar a íntegra do documento de adesão de cada uma das 110 instituições que aderiram ao sistema.



Para participar, os candidatos precisam ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), edição de 2020 – aplicada neste ano devido à pandemia. A pessoa não pode ter zerado a prova nem ter participado como treineiro.

Sisu

O Sisu é o sistema informatizado do MEC no qual as instituições públicas de educação superior – federais, estaduais ou municipais – ofertam vagas de graduação. Os candidatos são selecionados para as opções de cursos indicadas no ato de inscrição, de acordo com a melhor classificação de nota obtida no Enem.

Notas

Semana passada, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou as notas individuais do Enem. Além de concorrer ao Sisu, o estudante pode utilizar a pontuação para acesso à educação superior em instituições de Portugal e no Brasil por meio de programas de apoio, como o Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).