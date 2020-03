Um homem de 62 anos e o filho dele, de 27, viveram horas de terror após serem rendidos por um adolescente, de 14, e dois jovens, de 20 e 25, no sítio da família, em Betim, na Grande BH, entre a noite de sábado (29) e a madrugada deste domingo (1°). O trio foi preso e o que seria alívio se tornou uma grande decepção. O mandante do crime era amigo das vítimas: enteado do caseiro, de 23.

A ocorrência começou por volta das 23h30 de sábado no bairro Itacolomi. O idoso ouviu um barulho no quintal e, quando foi abrir a porta, se deparou com um rapaz armado. O criminoso anunciou o assalto e a vítima correu para o interior do imóvel, trancando-se num dos cômodos com o filho.

O adolescente e os dois rapazes quebraram o vidro da janela do sítio com um botijão de gás e renderam as vítimas. Pai e filho ficaram sob a mira de armas por algumas horas. O trio levou vários pertences, como computador e aparelho de som.

Após a fuga, a Polícia Militar foi acionada e fez um cerco na região. O adolescente e os dois rapazes foram presos dentro de um Corsa, que havia sido assaltado dois dias antes no bairro Padre Eustáquio, em Belo Horizonte.

O trio confessou que entrou no sítio após receber informações privilegiadas do enteado do caseiro, que teria deixado o portão aberto para os amigos. Policiais foram até a casa do enteado, que confessou a participação no assalto. Os militares recolheram com os quatro suspeitos duas espingardas e um revólver.