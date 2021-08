A variante Delta do novo coronavírus já foi identificada em 91 amostras em Minas. A informação foi repassada nesta terça-feira (24) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Desses casos, 12 foram confirmados e 79 seguem como "prováveis" pela pasta. Duas pessoas morreram.

De acordo com a coordenadora do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), Eva Lídia Arcoverde, as ocorrências confirmadas como a mutação indiana tiveram testes de sequenciamento genético completo.

"Os prováveis passaram pelo sequenciamento de sanger ou pelo RT-PCR diferencial”, explicou. Para que a oficialização aconteça, o Ministério da Saúde exige que as amostras sejam novamente examinadas, desta vez com o teste completo do genótipo.

Betim, na Grande BH, e Mirabela, no Norte de Minas, também registraram a circulação da variação originária na Índia e seguem aguardando confirmação após a notificação do caso.

Em nota, a SES informou que segue investigando as ocorrências junto aos municípios para avaliação da história clínica e epidemiológica dos pacientes e seus contatos. “Diante das investigações realizadas, número de confirmações e distribuição dos casos pelo território, pode-se afirmar que existe transmissão comunitária da variante Delta no Estado”, diz o comunicado.

Veja abaixo a lista de cidades com casos confirmados pelo Estado e veja aqui os municípios com notificações suspeitas:

Belo Horizonte - importado (homem, 12 anos)

Belo Horizonte - importado (homem, 14)

Belo Horizonte - transmissão comunitária (mulher, 52)

Itabirito - transmissão comunitária (mulher, 59)

Montes Claros - transmissão comunitária (homem, 30)

Unaí - transmissão comunitária (mulher, 40)

Unaí - transmissão comunitária (mulher, 24)

Carangola - transmissão comunitária (mulher, 38)

Divino - transmissão comunitária (homem, 49)

Divino - transmissão comunitária (homem, 59)

Juiz de Fora - importado (homem, 33)

Virginópolis - transmissão comunitária (homem, 50)

