A Fecomércio MG realizará, na tarde desta quarta-feira (10), ação gratuita de capacitação voltada à gestão dos negócios para facilitar o envio do Imposto de Renda por parte dos empresários. A atividade acontece na Sala Mineira do Empreendedor, localizada dentro do BH Resolve, no Centro de Belo Horizonte.

Além desta quarta, o projeto acontecerá nos próximos dias 17 e 24 de abril. A ação é uma parceria entre Fecomércio MG, Prefeitura de Belo Horizone (PBH), Sebrae, Faculdade Senac, UniHorizontes, Consult Sistemas Inteligentes e MCX Soluções Contábeis.

Veja a programação das ações:

10/4, das 14h às 17h

Oficina de Imposto de Renda

Ações: tire suas dúvidas, entenda as obrigatoriedades do Imposto de Renda e aprenda como declará-lo. Nesse dia, também haverá atendimento para a declaração no próprio local.

17/04, das 9h às 12h

Atendimento de Imposto de Renda e Declaração Anual do MEI

Ações: auxílio no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda 2019 e da Declaração Anual do MEI.

24/04, das 14h às 17h

Atendimento de Imposto de Renda

Ações: profissionais especializados irão realizar a declaração de Imposto de Renda dos participantes.

Em todos os casos, as ações acontecerão no BH Resolve da Prefeitura de Belo Horizonte (rua Caetés, 342, 3º andar, Centro).