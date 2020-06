A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) lançou, neste mês, uma pesquisa sobre o consumo de álcool da população durante o período da pandemia. A organização busca entender como está o comportamento da atividade social no distanciamento social.

Pessoas maiores de 18 anos e que moram nos países da América Latina ou do Caribe podem acessar o formulário da pesquisa, que é confidencial. Segundo a Opas, o número de telefone e o endereço do IP não serão rastreados. Além das questões sobre a frequência do consumo de bebidas alcoólicas durante o isolamento, o usuário também pode responder a perguntas sobre o impacto da pandemia no emprego, renda e no comportamento pessoal.

De acordo com a organização, a pesquisa vai ajudar a planejar soluções para as consequências das medidas para conter a disseminação do novo coronavírus.