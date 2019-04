A Fecomércio MG realiza, na tarde desta quarta-feira (24), o último atendimento gratuito de auxílio sobre o processo de declaração do Imposto de Renda para empresários e população.

Na ocasião, profissionais especializados irão realizar a declaração dos participantes.

De acordo com a federação, as atividades desta quarta acontecerão das 14h às 17h, na Sala Mineira do Empreendedor, localizada no BH Resolve, da Prefeitura de BH, no Centro da capital.

O endereço do BH Resolve é rua Caetés, 342, 3º andar, Centro.