O trânsito no entorno do Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, está lento na tarde desta sexta-feira (28), véspera do feriadão de Ano Novo. Mas segundo a BHTrans, o movimento deve se intensificar ainda mais no fim da tarde, quando as pessoas saem do trabalho e vão viajar.

O grande fluxo de veículos na região contribui para a lentidão no trânsito, assim como a chuva que atinge a área central e a região Centro-Sul da capital. Embora lento, o trânsito por volta das 15h na região está fluindo.

A expectativa é que a movimentação na rodoviária aumente em torno de cerca de 4% em comparação com o mesmo período de 2017. Cerca de 665 mil passageiros devem transitar pelo local até o dia 2 de janeiro. A estimativa é de 13 mil partidas e 12 mil chegadas desde o dia 14 de dezembro até o início do ano que vem.

Os dias de maior movimento para os embarques foram os últimos dias 21 e 22, e também serão estas sexta (28) e sábado (29), totalizando cerca de 100 mil embarques nestas datas. Já para os desembarques, os dias de maior movimento foram os últimos dias 22 e 23, e também será o dia 2 de janeiro, com aproximadamente 71 mil passageiros desembarcando.

Principais destinos

Os destinos mais procurados saindo do terminal são Rio de Janeiro, Cabo Frio, Macaé, Angra dos Reis, no Estado do Rio; São Paulo, Campinas, São José dos Campos, no Estado de São Paulo; Vitória, Guarapari, Anchieta e Conceição da Barra, no Espírito Santo; Brasília (Distrito Federal); Goiânia, em Goiás; Campo Grande, no Mato Grosso do Sul; e Curitiba, no Paraná.

Já entre os destinos mineiros, os mais procurados são Juiz de Fora, Itabira, Governador Valadares, Ipatinga, Passos, Guaxupé, São Sebastião do Paraíso, Itajubá, Divinópolis, Montes Claros, Teófilo Otoni e Conselheiro Lafaiete.

Dicas

Para evitar contratempos, as orientações são que os passageiros cheguem com antecedência ao terminal. Como o sistema é feito por meio da leitura eletrônica do código de barras dos bilhetes, é necessário que o passageiro retire junto ao guichê da empresa de ônibus que fará sua viagem o código para que tenha acesso ao embarque. Apenas os passageiros que irão embarcar poderão ter acesso à área de embarque. A descida será liberada 30 minutos antes da partida dos ônibus.

O passageiro deve atentar às seguintes orientações: portar em mãos o bilhete e a documentação obrigatória, para agilizar o atendimento; usar os banheiros e as lanchonetes do hall de entrada antes de descer, já que a área de embarque não dispõe dessa estrutura; certificar-se de estar levando tudo o que será necessário à viagem (lanches, utensílios, etc).

