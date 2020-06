Entre todas as mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registradas em Minas Gerais neste ano, 21,54% estão associadas à Covid-19, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) nesta sexta-feira (26). No total, foram registrados 755 óbitos por SRAG provocada pelo novo coronavírus em território mineiro.

O documento revelou ainda que 15 pessoas morreram por SRAG provocada pelo vírus da gripe no Estado. Um terço dos casos são referentes ao Influenza H3N2, enquanto duas ocorrências são de H1N1. Dentre todas as SRAG com hospitalização notificadas no Estado, 14,25% evoluíram para o óbito.

De acordo com o boletim, foram notificados 20.297 casos de SRAG com necessidade de hospitalização no Estado até o momento, sendo que exames laboratoriais indicaram que 132 deles foram provocados por vírus Influenza.