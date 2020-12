Entre os exames de RT-PCR feitos em Minas Gerais na rede pública, para o diagnóstico de Covid-19, 28% têm resultado positivo, de acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Esta é a maior taxa de positividade desde o final de setembro, quando a curva da epidemia apresentava um declínio.

Somente entre segunda-feira (30) e este domingo (6), foram confirmados 24.980 novos infectados por Covid – isso representa cerca de 5% de todos os casos desde março: 442.186.

Segundo a SES, no auge da epidemia de Covid no Estado, entre 7 de junho e 26 de julho, houve uma variação entre 30% e 35% na taxa de positividade entre os exames feitos na rede pública de laboratórios de referência para o diagnóstico (RedeCovid).

O aumento de positividade também acontece na rede privada de laboratórios. Em novembro, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica (Abramed) anunciou que houve um aumento de 25% na quantidade de resultados positivos no período.

A alta de casos provoca uma pressão na assistência hospitalar aos infectados. Neste momento, somente na rede pública de Minas, há 922 pacientes internados em UTIs por causa da Covid – sendo que a situação é mais grave no Vale do Aço, onde mais da metade dos leitos de alta complexidade são ocupados por pessoas infectadas pelo novo coronavírus. No Estado, há ainda 1.609 leitos de enfermaria ocupados por pacientes com Covid.

