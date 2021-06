Os estudantes da rede municipal de ensino de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, receberão o kit alimentação escolar mais cedo. A entrega do benefício foi antecipada para que seja concluída antes do recesso prolongado de 5 a 7 de julho, que corresponde ao período do Carnaval 2021, que foi prorrogado para o próximo mês, conforme decreto municipal.

O cronograma elaborado pela Secretaria de Educação da cidade (Semed) segue até o próximo dia 3 e ocorre por etapas, de acordo com a região, para que as famílias possam fazer a retirada.

Neste mês, os responsáveis pelos alunos da educação infantil farão a retirada juntamente com os do ensino fundamental. O benefício é garantido ao estudante matriculado na rede municipal, que abrange a educação infantil, o ensino fundamental e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). No ato da entrega, pais ou responsáveis devem apresentar um documento de identificação com foto.

Cronograma de entrega

- Unidades de ensino fundamental e educação infantil

Citrolândia, Vianópolis, Petrovale, Icaivera - 28, 29 e 30/06 (9h às 16h)

PTB e Teresópolis - 29, 30/06 e 01/07 (9h às 16h)

Norte e Imbiruçu - 30/06, 1º e 02/07 (9h às 16h)

Alterosa - 01 e 02/07 (7h às 18h)

Centro - 02 e 03/07 (7h às 18h)

