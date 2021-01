A escala de pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 começa nesta segunda-feira (18) e vai até 22 de março. O pagamento pode ser feito de forma integral ou parcelado. Quem optar pela taxa única terá desconto de 3%.

Para consultar o valor do seu IPVA 2021, tenha em mãos o número do Renavam do seu veículo e clique aqui.

O cronograma varia de acordo conforme o número final da placa do carro. Um exemplo: veículos com finais de placa 1 e 2 precisam quitar a cota única ou pagar a primeira parcela ainda hoje. A segunda parcela é em 18 de fevereiro e a terceira, 18 de março. Veja abaixo:

Clique para ampliar

De acordo com a Subsecretaria da Receita Estadual (SRE), o pagamento do IPVA pode ser feito:



- Diretamente nos terminais de autoatendimento, internet ou APP dos bancos com o número do Renavam

- Nos correspondentes bancários (casa lotérica, Mais BB e Banco Postal) com a guia de arrecadação

Além disso, a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual de Veículos Automotores (TRLAV), de R$ 112,40 em 2021, também já pode ser quitada.

Clique aqui para emitir a guia (inclui IPVA e licenciamento)

Se preferir pagar o licenciamento separado, o link para emissão está aqui.

Desconto

Conforme o governo, como forma de Incentivo à Regularidade do Recolhimento do IPVA, a guia do imposto 2021 já vem com o desconto de 3% do Programa Bom Pagador para os veículos que se enquadrem nas condições previstas.

Para maiores informações sobre o Programa Bom Pagador do IPVA, clique aqui.

