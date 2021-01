A escala de pagamento do IPVA em Minas Gerais começa daqui a dez dias, em 18 de janeiro. As datas variam de acordo com o fnal da placa do veículo, começando por aquelas terminadas em 1 e 2. O pagamento poderá ser de forma integral ou parcelado (apenas para valores acima de R$ 150). Quem optar por pagar o tributo em taxa única terá desconto de 3%.

A emissão da guia de arrecadação pode ser feita por meio do site da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais.

O governo estadual manteve o programa para bons pagadores, beneficiando quem estiver em dia, com mais 3% de desconto.

De acordo com a Secretaria de Fazenda, a expectativa de arreadação é de R$ 6,33 bilhoes, R$ 399,8 milhões a mais aoem relação ano passado.

Do total arrecadado, 20% são repassados para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação (Fundeb), 40% vão para o caixa único do Estado e 40% para o município de licenciamento do veículo.

Em comparação ao imposto de 2020, haverá uma redução média de 4,12% da base de cálculo adotada. O tributo custará, em média, R$612,54. Para veículos emplacados em 2020, a média é de R$ 1.232,93.

Quem não quitar o IPVA nos prazos estabelecidos está sujeito à multa de 0,3% ao dia, até o 30º dia, e de 20%, após o 30º dia. Os juros são calculados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) e incidem sobre o valor do imposto ou das parcelas, acrescido de multa.

Para servidores públicos que não receberam integralmente o 13º salário relativo ao exercício de 2020 até o último dia 31 de dezembro, o vencimento do IPVA foi prorrogado para 31 de março de 2021. O veículo precisa estar registrado no Detran-MG em nome do servidor ou pensionista, com o mesmo número de CPF. A prorrogação manterá o desconto de 3% para pagamento em cota única, desde que o pagamento seja efetuado até a data-limite.

Datas

Para os veículos com final de placa 1 e 2, as datas de vencimento são 18 de janeiro. fevereiro e março. Os carros com finais de placa 3 e 4 terão a cobrança nos dias 19 de janeiro, fevereiro e março. Para as placas 5 e 6 as datas serão 20 de janeiro e 22 de fevereiro e março e para as placas 7 e 8, 21 de janeiro e 23 de fevereiro e março.Já para os veículos com finais de placa 9 e 0 as cobranças serão nos dias 22 de janeiro e 19 de fevereiro e março.