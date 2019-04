Estão abertas as inscrições para os cursos gratuitos da Escola de Artes Visuais do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart) da Fundação Clóvis Salgado. Ao todo, são oferecidas 40 vagas distribuídas em dois cursos: "Processos Criativos para a Arte-Educação" e "Do Desenho à Escultura". As inscrições podem ser realizadas até o dia 22 de abril por meio de um formulário online, que pode ser acessado clicando aqui.

As aulas acontecem entre os dias 26 de abril e 18 de maio na Sala 2 do Cerfart. Para o processo seletivo será considerada a ordem de inscrição dos candidatos. Para participar dos cursos, a matrícula deve ser feita na Secretaria do Cefart até o dia 24 de abril. Em caso de não comparecimento, os excedentes serão convocados por meio do site da Fundação Clóvis Salgado.

O curso "Processos Criativos para a Arte-Educação", ministrado pela professora de Artes Visuais no Cefart, Ana Luiza Emerich, tem o objetivo de instrumentalizar educadores, professores e interessados de áreas diversas para o campo de atuação da mediação em artes visuais.

Já o curso "Do Desenho à Escultura", ministrado pela professora Fabiane Barreto da Cunha, vai abordar a percepção dos aspectos compositivos na representação bidimensional e tridimensional.

