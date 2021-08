O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), informou, nesta quinta-feira (19), que as escolas da capital mineira poderão receber o dobro de alunos a partir da próxima semana.

Segundo o chefe do Executivo municipal, um decreto, que será acompanhado de um protocolo com medidas de segurança contra a Covid-19, será publicado na segunda-feira (23).

“Novos estudos disseram que a escola não é problema. Então a partir de segunda-feira, estaremos decretando - vamos publicar o protocolo direitinho, dentro do que o Ministério Público quer para reabertura - e vamos dobrar o número de alunos. É uma experiência e agora eu tenho plena convicção de que escola não pode fechar”, disse em entrevista à TV Globo nesta manhã.

Kalil disse, ainda, que, diferente do que ocorreu no início da pandemia, quando as instituições de ensino fecharam as portas para atividades presenciais, retornando após mais de um ano, as escolas agora serão as últimas a fechar em Belo Horizonte.

“Escola, diferentemente do que foi no início da pandemia, porque temos estudos, será a última coisa que vai fechar em Belo Horizonte. Agora, se acontecer o desastre, se a gente não usar máscara, se a gente aglomerar, igual aconteceu ontem, infelizmente, no Mineirão, se a gente fizer estudo, nós vamos ter que fechar tudo de novo”, concluiu.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação e solicitou mais informações sobre essa retomada, mas ainda aguarda um retorno.

