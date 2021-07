Até o próximo dia 3 de agosto, jovens e adultos mineiros que não tiveram a oportunidade de concluir os estudos, e agora pretendem voltar a estudar, podem realizar a inscrição em uma das 1.488 escolas da rede estadual de ensino que disponibilizam a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Os interessados devem entrar em contato com uma das unidades que oferecem a modalidade. Confira aqui a lista de escolas e aqui os contatos das instituições de ensino.

Na EJA, o estudante conclui o ensino fundamental em dois anos e o ensino médio em um ano e meio. Para participar da modalidade de ensino é necessário ter completado 15 anos para ingressar no ensino fundamental anos finais, e 18 anos para ingressar no ensino médio, até a data de início do semestre letivo.

As aulas terão início no dia 3 de agosto e inicialmente serão ministradas de forma remota, por meio do Regime de Estudo não Presencial, implementado pela Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) durante a pandemia de Covid-19.

EJA Novos Rumos

Desde o ano passado, a secretaria está trabalhando para reformular a modalidade de ensino e fazer com que ela seja mais focada nas realidades dos estudantes que desejam concluir a formação em um tempo mais curto.

O conjunto de ações voltadas para o aperfeiçoamento da proposta é chamado de EJA Novos Rumos. Entre as ações realizadas está, por exemplo, a formação dos professores. Além disso, os estudantes terão prioridade na participação em cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC), que serão disponibilizados pela SEE/MG a partir do segundo semestre deste ano. O curso tem a finalidade de capacitar, aperfeiçoar e atualizar o estudante que deseja entrar ou retornar ao trabalho de maneira mais rápida e eficiente.

(*) Com informações da Agência Minas

