As escolas estaduais, municipais e as creches de Varginha, no Sul de Minas, voltarão a receber alunos presencialmente a partir de 1º de fevereiro de 2021. O anúncio da retomada foi feito essa semana pelo prefeito da cidade, Vérdi Lúcio Melo (Avante) - reeleito no último dia 15.

O chefe do Executivo municipal explicou que as turmas serão divididas em dois grupos. "O grupo 1 terá aula presencial na primeira semana. E o grupo 2, na mesma semana, aula a distância. Na segunda semana, grupo 2 terá aula presencial, e grupo 1, a distancia. E na terceira semana, os dois grupos não terão aulas presenciais, somente a distância", detalhou Vérdi Melo.

O objetivo da terceira semana "livre" é observar se haverá alunos com sintomas da infecção pelo novo coronavírus. Os professores também atuarão somente nos grupos em que forem incluídos, estando, da mesma forma, presencialmente ou a distância em semanas alternadas.

Panorama

De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), divulgado nessa sexta-feira (27), Varginha contabiliza 1.523 casos confirmados da Covid-19 e 44 mortes em decorrência da doença.

O município não aderiu ao programa Minas Consciente, do governo estadual, que orienta a retomada segura de atividades comerciais municipais com base no panorama da pandemia em cada localidade, subdividido nas chamadas "ondas".

Leia mais:

Economia ‘embrulhada’: desabastecimento e subida de preços de embalagens ameaçam Natal dos mineiros

Secretaria de Saúde mantém recomendação de retorno das cirurgias eletivas

Monitoramento de esgotos estima 600 mil infectados por coronavírus em BH