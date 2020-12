Equipamentos modernos que garantem a desinfecção dos espaços, medição de temperatura, tapetes sanitizantes, salas arejadas, respeito ao distanciamento e álcool em gel por todos os cantos. Esses são alguns dos protocolos sanitários que serão adotados pelas escolas no retorno seguro às aulas presencias em 2021.

No Colégio M2, rede composta por oito unidades - do berçário ao ensino médio na capital, Grande BH e região Central de Minas -, várias ações serão colocadas em prática após a autorização das autoridades.

A instituição está com matrículas abertas e focada no retorno das 2 mil crianças e adolescentes no próximo ano letivo.

"Voltaremos presencialmente com força total e conscientes de nossas responsabilidades. Afinal, somos uma escola de verdade, que cumpre seu papel essencial: o de ensinar com amor e respeito", disse o professor e diretor da rede, Emiro Barbini.

Segundo ele, o protocolo de retorno seguro é reavaliado frequentemente. O documento estabeleceu a inclusão de diversas medidas de prevenção à Covid-19. Veja algumas:

Aquisição de equipamentos, como o pulverizador, utilizado para a desinfecção de espaços;

Salas arejadas e com estrutura adequada para o atendimento de estudantes e funcionários;

Tapetes com produto sanitizante;

Dispenser para álcool em gel acessíveis a todos os visitantes e funcionários;

Informativos e orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscara;

Atendimentos realizados mediante agendamento, evitando aglomerações;

Plataformas digitais para atividades remotas;

Barbini relembrou que, mesmo com todas as preparações, o ensino on-line continuará disponível para atender alunos que façam parte do grupo de risco da Covid-19 ou que tenham parentes nessa condição.

Saudade

Diretora de comunicação do M2, Janaína Viana disse que a retomada do ensino presencial visa a apoiar o desenvolvimento de crianças e adolescentes.

"A escola é o primeiro local para o desenvolvimento de habilidades sociais. Temos trabalhado, no período remoto, para trazer o máximo de assertividade nas aulas, mas sabemos que a falta de outra criança ou adolescente no campo físico de visão faz muita diferença para o aluno".

O Colégio M2 tem unidades em BH, Lagoa Santa, Vespasiano e Pedro Leopoldo (Grande BH), além de Curvelo (região Central)

E os estudantes sentem isso. Conforme a gestora, eles têm enviado mensagens, durante o ensino virtual, relatando ansiedade para o retorno presencial.

"Recebemos uma cartinha de uma aluna do M2 de 5 anos. Ela disse que o que mais tem saudade na vida dela é a escola. O adulto conseguiu se organizar em home office e distanciamento, mas das crianças foi tirado o mais precioso, que é a escola", contou Janaína.