A Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais (ESP-MG) está com inscrições abertas para a seleção de alunos para a 40ª turma da pós-graduação lato sensu - Especialização em Saúde Pública. Os registros podem ser feitos até 18 de julho.



O curso disponibiliza 30 vagas, com carga horária de 400 horas/aula, sendo 360 de aulas presenciais e mais 40 para elaboração e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O começo das aulas está previsto para outubro deste ano, com término em novembro de 2022.



A expectativa, segundo informou a ESP-MG, é de que as atividades sejam oferecidas no formato presencial. No entanto, as aulas poderão seguir de maneira remota, conforme as orientações do plano Minas Consciente, para as macrorregiões no contexto da pandemia de Covid-19. Na classificação do Estado, a ESP-MG está inserida na macrorregião Centro, que hoje encontra-se na Onda Vermelha.

Pré-requisitos



Para se inscrever no processo seletivo, o candidato precisa possuir escolaridade de nível superior, comprovada por meio de certificado ou declaração de conclusão de curso de graduação expedido por Instituição de Ensino Superior credenciada pelo Ministério da Educação (MEC), além de atuar como trabalhador da atenção à saúde e/ou da vigilância à saúde e/ou da gestão do sistema público de saúde, em Minas Gerais, em instituições que compõem o SUS e sejam vinculadas a qualquer esfera administrativa, sendo municipal, estadual ou federal.

No caso de instituições hospitalares filantrópicas, serão consideradas apenas aquelas que possuem, no mínimo, 60% de atendimento destinado ao SUS. O trabalhador precisa ter anuência institucional para participação no curso, expedida a partir da data de publicação do edital.

Inscrições



Nesta edição, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo Sistema de Gestão Acadêmica ESP-MG (Sigae). A divulgação das inscrições deferidas será feita em 11 de agosto, pelo site.



Confira o passo a passo para cadastramento no sistema e para inscrição no processo seletivo:

acessar o endereço ;

; fazer cadastro - criando usuário e senha;

no campo "Usuário", clicar em "Inscrições Abertas";

selecionar "Inscrição Especialização em Saúde Pública - Turma 2021-2022";

fazer a inscrição preenchendo as informações solicitadas e anexando todos os documentos exigidos (Os documentos devem estar em arquivo em formato PDF);

a confirmação da inscrição será enviada para o e-mail cadastrado;

todas as informações encontram-se no edital.

