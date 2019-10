Se engana quem pensa que não existem métodos eficientes contra as estrias - cicatrizes adquiridas com o estiramento da pele. No Espaço Trindade, em Contagem, na Grande BH, as marcas podem ser regeneradas por meio de microagulhamento com o uso de proteínas ou escondidas com a ajuda da chamada tatuagem estética.

Especialista em tratamentos de beleza, Kassiane Trindade soma resultados positivos. “É maravilhoso escutar relatos de clientes que não usavam short por vergonha e, agora, andam com as pernas à mostra”, frisa. Esteticista e proprietária do estabelecimento, ela oferece cursos na área, com material exclusivo e entrega de certificados.

Camuflagem

As linhas brancas e superficiais - em qualquer parte do corpo - podem ser camufladas com pigmentação. É utilizada um aparelho com sete microagulhas, que introduzem o produto na pele. “O processo é o mesmo realizado por tatuadores”, explica.

A profissional pontua que, com a técnica, a correção fica imperceptível. “São realizados três testes para que a mistura de tinta seja exatamente do tom da pele da cliente”.

Recomendado para homens e mulheres a partir dos 17 anos - mediante autorização de um responsável - o procedimento é realizado em sessões de aproximadamente duas horas. O valor é R$ 200.

Regeneração

Estrias profundas, com flacidez e relevo, ou ainda, as vermelhas e roxas, podem ser regeneradas com o estímulo da cicatrização natural. "A fissura fecha. No entanto, é preciso paciência". Segundo Kassiane, o tratamento começa na camada interna da pele. Por isso, o resultado é observado a partir da segunda sessão - também a R$ 200 cada.

“Com a máquina rotativa, aplico vitaminas e minerais importantes para hidratar e promover a circulação sanguínea na área”, acrescenta a proprietária do Espaço Trindade.

Hidrolipo

Com cinco anos de história, o Espaço Trindade também oferece tratamentos para reduzir gordura localizada, como a hidrolipo ou aplicação de enzimas. Além disso, tem o Baby Grow, que consite em fechar poros e uniformizar a coloração da face. "Mais do que vaidade, os cuidados com o corpo melhoram a autoestima", reforça a esteticista.

Serviço

Espaço Trindade

Endereço: Rua João Gomes Cardoso, 330 - Eldorado - Contagem

Telefone: (31) 99328-9138

Instagram: @camuflagemdeestria02