Um rapaz de 21 anos foi preso em flagrante por furtos a residências na região de Venda Nova, em Belo Horinzote, neste sábado (21). De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi detido após ser visto pulando o muro de uma casa no bairro Parque São Pedro.



Moradores da casa ao lado chamaram a PM, que localizou o suspeito saindo pela porta da frente do estabeleciemnto com objetos furtados nas mãos. O rapaz tentou fugir, mas foi cercado e preso.



Conforme a PM, essa foi a terceira vez na semana que o mesmo jovem é denunciado por furtos a residências.