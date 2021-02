A pandemia do novo coronavírus revelou a importância do social media, profissional responsável pela atualização, monitoramento e geração de conteúdo para as páginas oficiais de uma marca ou de uma empresa nas redes sociais.

A jornalista, assistente de Comunicação, Marketing e Eventos das Faculdades Promove e Kennedy, Maria Luíza Mattar, esclarece que não adianta postar várias coisas, é fundamental fazer um planejamento estratégico e, principalmente, a análise, para poder potencializar a força das ferramentas digitais e “ter as redes sociais a seu favor”.

Maria Luíza Mattar acredita que o mercado, cada vez mais, vai demandar o trabalho de um social media, por isso é importante estar atualizado. Para ela, as tendências para 2021 são as plataformas segmentadas, com uso de vídeos curtos; as redes que usam mensagens instantâneas; a personalização das ofertas e a comunicação eficaz entre a marca, ou serviço, e o público.

